Bruma için devrede
Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en başarılı isimleri arasında yer alan Armindo Bruma yol ayrımında...
Galatasaray'da forma giyen şu anda Tottenham'ın yönetim kademesinde görev yapan Brad Friedel... Efsanevi eldivenin, Başkan Daniel Levy'den aldığı yetkiyle İstanbul'a geleceği ve Tottenham'ın Bruma için belirlediği teklifi resmen ileteceği öğrenildi.
SATILMASI KARARI ALINDI
Bruma'nın sözleşme yenilemeye yanaşmamasından sonra Portekizli oyuncunun satışına karar verilirken yapılan görüşmelerde şimdiye kadar en iyi teklifin Tottenham'dan geldiği bildirildi. Bir yıl daha anlaşması kalan Bruma'dan para kazanmak isteyen Galatasaray'ın 20 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmediği ifade edildi.
PARASI ALLİ'DEN
Sky Sports, Tottenham'ın Dele Alli'yi Real Madrid'e 56 milyon euro'ya satacağını gelecek parayla Bruma'yı alacağını iddia etti.
BRUMA'NIN YERİNE ADAY: VİTİNHO
Bruma'nın yerine, yana döne sol kanada oyuncu arayan Galatasaray, Garry Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın Brezilyalı oyuncusu Vitinho için de devreye girdi. 2016 yılını Brezilya'nın İnternacional takımında tamamlayan 23 yaşındaki genç oyuncu için 3.5 milyon euro teklif edildiği bildirildi. CSKA 'nın, 2013-14 sezonunda 9.5 milyon euro'ya aldığı ve iki sezon için İnter'e 1.2 milyon euro karşılığında kiraladığı Vitinho için teklifi kabul edebileceği bildirildi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:07
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
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