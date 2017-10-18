Zaferin şifreleri

Oyun planını "sakinlik" üzerine kuran F.Bahçe'nin hocası, "maçın temposunu ellerinde tutmanın" birinci şart olduğunu aktarıp, şu noktaların altını özellikle çizdi:



1- Soğukkanlı olun.

3-Sürekli yardımlaşın.

4-Bol pas yaparak rakibin hızlı oyununu ve pas trafiğini durdurun.

5- Pres yapın, alanınızı iyi savunun ama sakın geriye yaslanmayın.

Fenerbahçe, pazar günü Seyrantepe'de 8 puan gerisinde olduğu lider Galatasaray'ın karşısında "olmak ya da olmamak" mücadelesi verecek. Kaybederse lig sarı-lacivertliler için belki bitmeyecek ama kapanması zor bir puan farkı oluşacak. Zorlu karşılaşmadan zaferle çıkmak ise farkı 5 puana indirecek, bir anlamda her şey yeniden başlayacak. Aykut Kocaman, ayağa gelen bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Kafasından galibiyet geçiyor ama temkini de elden bırakmıyor. Galatasaray'ı 50 bini bulacak coşkulu taraftarı önünde yenmenin zor olduğunu çok iyi bilen sarı-lacivertli teknik direktör, maçı önce kafalarında kazanmaları gerektiğini düşünüyor.



HIZLI OYUNCULARINI ENGELLEMEMİZ GEREKİYOR

Bunun birinci şartı ise soğukkanlı olmak. Aykut Kocaman, oyun planını "sakinlik" üzerine kuruyor. Türk Telekom Stadı'ndaki atmosferden olumsuz etkilenmemeleri için futbolcularıyla görüşmeler yapan tecrübeli teknik adam, öğrencilerine oyun temposunu ellerine geçirmeleri konusunda da özel uyarılar yapıyor. İşte Kocaman'ın futbolcularıyla yaptığı toplantılarda altını çizdiği diğer hususlar: "Rakip bize 50 bin kişilik destek gücünü de arkasına alıp nefes bile aldırmak istemeyecek. Üzerimizde baskı kurup gardımızı düşürmeye çalışacaklar. Bu oyuna gelmememiz lazım. Hızlı oyunlarını bir şekilde engellememiz lazım. Bunun öncelikli şartı pas trafiklerini bir şekilde kesmekten geçiyor.



RAKiBiN YAPTIĞI HATALARI CEZALANDIRMALIYIZ

Pres yine en büyük silahımız olacak. 90 dakika boyunca bu prensipten vazgeçmemeli ve alanımızı iyi savunmalıyız. Ama bu demek değil ki geriye yaslanacağız. Bunu yaparsak maçı kaybederiz. Özellikle defansta bireysel hatalar yapmamalıyız. Unutmayın ki 10 puanın çoğunu böyle kaybettik. Biz de hızlı oynamaya çalışacağız ama bunu kontrollü yapacağız, sabırla hücum edeceğiz. Rakibin hatalarını iyi değerlendirmeliyiz; bunun için baskın kollamalıyız. Her bölgede sürekli yardımlaşmalıyız.