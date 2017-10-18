 Skrtel’le Janssen dönüyor – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Skrtel’le Janssen dönüyor

    Skrtel’le Janssen dönüyor

    Kadro seçimi konusunda hafta içi yapılacak antrenmanlara göre değerlendirme yapacağı ifade edilen Aykut Kocaman'ın derbide büyük değişiklikler düşünmediği belirtiliyor. Cezası biten Skrtel, savunmadaki yerini alacak; Neustadter yedeğe çekilecek. Yeni Malatya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Soldado'nun yerine forvette Janssen sahaya çıkacak. Kalede Kameni yine ağır bassa da "derbi tecrübesi" nedeniyle Volkan Demirel'in az da olsa şansı var. Cezaları biten İsmail Köybaşı ile Alper Potuk da dev maçta kenarda şans bekleyecek.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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