Skrtel’le Janssen dönüyor
Kadro seçimi konusunda hafta içi yapılacak antrenmanlara göre değerlendirme yapacağı ifade edilen Aykut Kocaman'ın derbide büyük değişiklikler düşünmediği belirtiliyor. Cezası biten Skrtel, savunmadaki yerini alacak; Neustadter yedeğe çekilecek. Yeni Malatya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Soldado'nun yerine forvette Janssen sahaya çıkacak. Kalede Kameni yine ağır bassa da "derbi tecrübesi" nedeniyle Volkan Demirel'in az da olsa şansı var. Cezaları biten İsmail Köybaşı ile Alper Potuk da dev maçta kenarda şans bekleyecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
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Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
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Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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