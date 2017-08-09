 Çizme’de Zapata pazarlığı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Çizme’de pazarlığı

    Çizme’de Zapata pazarlığı

    İki sezondur Udinese’de kiralık forma giyen Napoli’nin Kolombiyalı forveti de Fenerbahçe’nin yakın takibinde.

    Transferde Avrupa seferi başlatan Kanarya, Roberto Soldado'nun yanı sıra Duvan Zapata için Napoli ile de görüştüğü ortaya çıktı. Mahmut Uslu, Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya'dan oluşan transfer heyetinin Napoli'de İtalyan kulübünün yetkilileriyle buluşup 27 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü istediği tespit edildi.

    Görüşmelerin satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden sürdüğü duyuruldu. Napoli'ye 2013'te 7.5 milyon euro'ya Estudiantes'ten transfer olan , iki sezonda 54 maça çıkıp 15 gol attı. Oyuncu, son iki sezonu kiralık geçirdiği Udinese'de ise 65 maçta 19 kez fileleri sarsıp 8 asist yaptı. 1.89'luk santrfor, iki golcü isteyen Aykut Kocaman'ın listesinin en üst sıralarında yer alıyor.


    Yunus Emre SEL
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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