Çizme’de Zapata pazarlığı
İki sezondur Udinese’de kiralık forma giyen Napoli’nin Kolombiyalı forveti de Fenerbahçe’nin yakın takibinde.
Görüşmelerin satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden sürdüğü duyuruldu. Napoli'ye 2013'te 7.5 milyon euro'ya Estudiantes'ten transfer olan Zapata, iki sezonda 54 maça çıkıp 15 gol attı. Oyuncu, son iki sezonu kiralık geçirdiği Udinese'de ise 65 maçta 19 kez fileleri sarsıp 8 asist yaptı. 1.89'luk santrfor, iki golcü isteyen Aykut Kocaman'ın listesinin en üst sıralarında yer alıyor.
Yunus Emre SEL
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
Çizme’de Zapata pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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