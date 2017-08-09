 20 milyon euro’ya ret! – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    20 milyon euro’ya ret!

    20 milyon euro’ya ret!

    Brezilya’dan Terra, Lima’nın F.Bahçe’nin yıllık 4 milyon euro’dan 5 yıllık teklifini reddettiğini duyurdu

    F.Bahçe'nin uzun süredir transferini kovaladığı Lucas Lima, sarı-lacivertlilerin göz kamaştıran teklifine "hayır" demiş.

    Radyo Terra, "Bana Fenerbahçe'den teklif gelmedi" diye açıklama yapan 27 yaşındaki on numarayı tekzip edercesine, "Lima, 2017'de Santos'ta şampiyonluk yaşamak için Fenerbahçe'nin 4 yıl için teklif ettiği 20 milyon euro'yu reddetti" duyurusu yaptı.

    Lima ise yaptığı açıklamada, "Santos'ta mutluyum. Kazanacağımız unvanlarla daha mutlu olmayı umut ediyorum. 2018 yılında hangi takımda oynayacağıma henüz karar vermedim" dedi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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