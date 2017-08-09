20 milyon euro’ya ret!
Brezilya’dan Terra, Lima’nın F.Bahçe’nin yıllık 4 milyon euro’dan 5 yıllık teklifini reddettiğini duyurdu
Radyo Terra, "Bana Fenerbahçe'den teklif gelmedi" diye açıklama yapan 27 yaşındaki on numarayı tekzip edercesine, "Lima, 2017'de Santos'ta şampiyonluk yaşamak için Fenerbahçe'nin 4 yıl için teklif ettiği 20 milyon euro'yu reddetti" duyurusu yaptı.
Lima ise yaptığı açıklamada, "Santos'ta mutluyum. Kazanacağımız unvanlarla daha mutlu olmayı umut ediyorum. 2018 yılında hangi takımda oynayacağıma henüz karar vermedim" dedi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
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