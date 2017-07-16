''Valbuena çok IyI''
Hasan Ali Kaldırım yeni transferleri övdü. Tecrübeli sol bek “Valbuena ile önlü arkalı oynayacağım için şanslıyım. Mehmet Ekici’yi Almanya’dan tanıyorum. Erken gelse geçen sene şampiyon olabilirdik” dedi.
'EKİCİ ÇOK KALİTELİ'
Hasan Ali Kaldırım bir diğer transfer Mehmet Ekici hakkında ise şunları söyledi: "Uzun zamandır tanıyorum. Milli Takım'dan önce Almanya'dan tanıyorum. Çok kaliteli bir futbolcu. Bizim takıma daha önce katılma şansı olsaydı geçen sezon şampiyonluğa ulaşabilirdik. Hayırlısı bu şekildeymiş. Duran topları çok iyi kullanıyor. Beklentileri fazlasıyla karşılar"
'AYKUT HOCA İLE BAŞARIRIZ'
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de 6. yılına girdiği için mutlu olduğunu söyledi. Yerli futbolcuların takımdaşlık duygusunun yüksek olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu "Son 3 yılda ligi istediğimiz yerde bitiremedik. Taraftar da doğal tepkisini gösterdi. Birçok maçta tribünlere gelmediler. Bu sezon ümit ediyorum ki Aykut Kocaman'ın gelmesiyle bunlar çözülecektir. Hem saha içi hem saha dışı problemleri birlikte halledeceğiz" dedi.
'BİRLİKTE TAKIM OLMALIYIZ'
"Geçen yıl takım içi yardımlaşmamızda sıkıntı vardı. Zaten o yüzden çok puan kaybettik. Saha içinde takım halinde hareket edemedik. Bu sene tam tersi olacağını düşünüyorum. Artık herkes birbirine yardım etmek zorunda"
'İSTEDİM VE KALDIM'
"Transferim sırasında 'Ücreti kabul etmedi' gibi haberler çıktı. Bunlar yanlış algılardı. Yönetimle 2 kez görüştük. Anlaştık ve ben kaldım. Fenerbahçe ile görüşmeden önce de kimseyle görüşmeyeceğimizi söyledik. Ki görüştükten sonra zaten anlaştık"
'MAÇLAR ÇOK ZORLU'
"İki tane hazırlık maçı oynadık. Yükleme antrenmanları çok yorucu geçiyor. Hazırlık maçlarında da dinlenmiş bir şekilde oynamıyoruz. Sert rakiplerle oynuyoruz. O yüzden skorlardan çok takımın direncine bakmak daha doğru. Yeni sezona diri bir şekilde girmek istiyoruz"
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:50
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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