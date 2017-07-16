 ''Valbuena çok IyI'' – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    ''Valbuena çok IyI''

    ''Valbuena çok IyI''

    yeni transferleri övdü. Tecrübeli sol bek “Valbuena ile önlü arkalı oynayacağım için şanslıyım. Mehmet Ekici’yi Almanya’dan tanıyorum. Erken gelse geçen sene şampiyon olabilirdik” dedi.

    Kanarya'nın tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, basın toplantısı düzenledi. 28 yaşındaki oyuncu sol kanattaki yeni partneri Mathieu Valbuena'yı övdü. Hasan Ali "Valbuena ile önlü arkalı oynayacağım için şanslıyım. Kalitesi ortada. İlk hazırlık maçında sadece 3-4 birlikte antrenmanla sahaya çıktık. Uyum gösteremedik. Ama Sporting Lizbon maçında iyi anlaştık. Attığı ara pasları, kulladığı duran toplar çok iyi. Saha içinde de dışında dagayet iyi anlaşıyoruz. Hem o bana hem ben ona yardım ediyoruz. Bu ilerleyen süreçte birbirimize alıştıkça daha iyi de olacaktır" dedi.

    'EKİCİ ÇOK KALİTELİ'
    bir diğer transfer Mehmet Ekici hakkında ise şunları söyledi: "Uzun zamandır tanıyorum. Milli Takım'dan önce Almanya'dan tanıyorum. Çok kaliteli bir futbolcu. Bizim takıma daha önce katılma şansı olsaydı geçen sezon şampiyonluğa ulaşabilirdik. Hayırlısı bu şekildeymiş. Duran topları çok iyi kullanıyor. Beklentileri fazlasıyla karşılar"

    'AYKUT HOCA İLE BAŞARIRIZ'
    Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de 6. yılına girdiği için mutlu olduğunu söyledi. Yerli futbolcuların takımdaşlık duygusunun yüksek olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu "Son 3 yılda ligi istediğimiz yerde bitiremedik. Taraftar da doğal tepkisini gösterdi. Birçok maçta tribünlere gelmediler. Bu sezon ümit ediyorum ki Aykut Kocaman'ın gelmesiyle bunlar çözülecektir. Hem saha içi hem saha dışı problemleri birlikte halledeceğiz" dedi.

    'BİRLİKTE TAKIM OLMALIYIZ'
    "Geçen yıl takım içi yardımlaşmamızda sıkıntı vardı. Zaten o yüzden çok puan kaybettik. Saha içinde takım halinde hareket edemedik. Bu sene tam tersi olacağını düşünüyorum. Artık herkes birbirine yardım etmek zorunda"

    'İSTEDİM VE KALDIM'
    "Transferim sırasında 'Ücreti kabul etmedi' gibi haberler çıktı. Bunlar yanlış algılardı. Yönetimle 2 kez görüştük. Anlaştık ve ben kaldım. Fenerbahçe ile görüşmeden önce de kimseyle görüşmeyeceğimizi söyledik. Ki görüştükten sonra zaten anlaştık"

    'MAÇLAR ÇOK ZORLU'
    "İki tane hazırlık maçı oynadık. Yükleme antrenmanları çok yorucu geçiyor. Hazırlık maçlarında da dinlenmiş bir şekilde oynamıyoruz. Sert rakiplerle oynuyoruz. O yüzden skorlardan çok takımın direncine bakmak daha doğru. Yeni sezona diri bir şekilde girmek istiyoruz"
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:50
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