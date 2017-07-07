 Fener'e golcünün Kralı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Fener'e golcünün Kralı

    Fener'e golcünün Kralı

    Sarı-lacivertli ekip, ’de forma şansı iyice azalan Fransız golcüyü kiralamanın planlarını yapmaya başladı. , 2011-12'de Fransa gol kralı olan 1.92 m. boyundaki Giroud'u alırsa Beşiktaş'a da çalım atmış olacak.

    Santrfor arayışını sürdüren 'de sır gibi saklanan transfer planı dışarı sızdı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, yıllar önce Montpellier'de oynarken Fenerbahçe'ye alınmasını istediği Arsenal'li Olivier Giroud'un adını yeniden yönetime verdiği belirlendi.

    Arsenal'in Lacazette'yi 53 milyon euro'luk rekor ücretle transfer etmesi üzerine forma şansı azalan Giroud için harekete geçen Fenerbahçe temaslara başladı bile. 30 yaşındaki Fransız golcüyü kiralamayı hedefleyen sarı-lacivertli kulüp dev transfer operasyonunda mutlu sona ulaşırsa, Giroud'la adı anılan ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atmış olacak.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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