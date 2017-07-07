Fener'e golcünün Kralı
Sarı-lacivertli ekip, Arsenal’de forma şansı iyice azalan Fransız golcüyü kiralamanın planlarını yapmaya başladı. Fenerbahçe, 2011-12'de Fransa gol kralı olan 1.92 m. boyundaki Giroud'u alırsa Beşiktaş'a da çalım atmış olacak.
Arsenal'in Lacazette'yi 53 milyon euro'luk rekor ücretle transfer etmesi üzerine forma şansı azalan Giroud için harekete geçen Fenerbahçe temaslara başladı bile. 30 yaşındaki Fransız golcüyü kiralamayı hedefleyen sarı-lacivertli kulüp dev transfer operasyonunda mutlu sona ulaşırsa, Giroud'la adı anılan ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atmış olacak.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:19
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
Fener'e golcünün Kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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