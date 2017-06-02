RvP’yi videolu pazarlama

Van Persie'yle yolları ayırmak isteyen Fenerbahçe, mart ayında Hollandalı yıldızı izlemeye gelen Endonezya'nın Pusamania Borneo Kulübü'nün başkanı Nabil Husein Said Amin'e "Gelin görüşelim" diye tekrar mesaj gönderdi.

Sarı-lacivertliler 34 yaşındaki golcüyü ikna için Endonezyalılara, "Bir video hazırlayın. Şehrinizi anlatın. Sokakta van Persie forması giyen çocukları videoya ekleyin. Taraftarların onun için sözlerini derleyin. Kalacağı evi, tesisleri ve stadınızı ekleyin" diye yol bile gösterdi. Endonezya ekibinin bu yönde bir hazırlık yaptığı öğrenildi.