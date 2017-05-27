''Aykut Kocaman doğru bir tercih''

F.Bahçe'nin eski orta sahası, G.Birliği'nde forma giyen Selçuk Şahin, sarı-lacivertlilerle adı geçen Aykut Kocaman'ın doğru bir tercih olacağını vurguladı. Şahin, "Aykut hocayı yakından tanıyorum ve insan olarak çok karakterli biridir. F.Bahçe adına doğru bir karar olur. Çünkü Aykut Kocaman her futbolcunun çalışmak isteyeceği, karakteri düzgün ve işini seven bir insan" yorumunu yaptı.