 ''Aykut Kocaman doğru bir tercih'' – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    '' doğru bir tercih''

    ''Aykut Kocaman doğru bir tercih''
    F.Bahçe'nin eski orta sahası, G.Birliği'nde forma giyen Selçuk Şahin, sarı-lacivertlilerle adı geçen Aykut Kocaman'ın doğru bir tercih olacağını vurguladı. Şahin, "Aykut hoca yakından tanıyorum ve insan olarak çok karakterli biridir. F.Bahçe adına doğru bir karar olur. Çünkü Aykut Kocaman her futbolcunun çalışmak isteyeceği, karakteri düzgün ve işini seven bir insan" yorumunu yaptı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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