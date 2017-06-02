 Rize bileniyor – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Rize bileniyor

    Rize bileniyor
    Süper Lig'de kalmak için Alanyaspor'u mağlup edip, Bursaspor'un, Trabzon'da takılmasını bekyeyen Rizespor adeta kenetlendi. Taraftarlar takıma sürekli moral verirken, maçta tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Başkan Metin Kalkavan, "Mucizeye bir maç var" dedi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:00
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