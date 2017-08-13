Pepe, Antalya'yı üzdü!

PEPE DİREĞE TAKILDI!

23 .dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma'nın ortaladığı topa savunmadan ileriye çıkan Pepe kafayı vurdu ve top üst direkten geri döndü.

PEPE ATTI, KARTAL ÖNE GEÇTİ

45. dakikada Beşiktaş, Pepe ile 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta kimse topa dokunamadı ve arka direğe doğru hareketlenen Pepe, iyi yükselerek rakibinin üstünden kafayla topu filelere gönderdi.

Mostapha El Kabir, golün ardından hakeme yaptığı itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

İlk yarı 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi.

PENALTI KARARI!

63. dakikada Diego Angelo'nun ceza sahası içinde Cenk Tosun'a yaptığı hareket sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti. Diego Angelo, bu pozisyondan sonra sarı kart gördü.

CENK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Kazanılan penaltı sonrası topun başına Cenk Tosun geçti. Cenk, sol alt köşeye doğru şutunu çekti, kalecinin elinin altından geçen top ağlarla buluştu. Bu golün ardından Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi.

FABRİ, ETO'O'YA İZİN VERMEDİ

89. dakikada Pepe'nin yaptığı hata sonucu kaptırılan topta Zeki Yıldırım pasını Eto'o'ya verdi. Eto'o Fabri ile karşı karşıya kaldı. Fabri, çalım atmayı deneyen Eto'o'nun ayaklarından topu çekip aldı ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve üç puanın sahibi oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Vodafone Park'ta yenilmezlik sürdü

Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig maçlarında başarılı sonuçlarını sürdürdü. 2015-2016 sezonunda hizmete giren stadında 3 lig maçını da kazanan siyah-beyazlı takım, geçen sezonki 17 karşılaşmada 13 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısındaki galibiyetiyle Vodafone Park'ta 21 karşılaşmada 17 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.



Sezon açılışını yine iyi yaptı

Beşiktaş, Antalyaspor maçında aldığı sonuçla yine sezon açılışını iyi yaptı. Siyah-beyazlılar, 60 sezonluk lig tarihinde ilk hafta maçlarındaki 35. galibiyetini elde etti. Beşiktaş, ilk haftada ayrıca 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca iç sahadaki 30 açılış mücadelesinde 26 galibiyete ulaştı. İç sahada 1. haftada sadece bir kez mağlup olan Beşiktaş, üst üste 5. sezonda da ilk haftada 3 puan aldı. Siyah-beyazlıların 34. sezon açılışı mücadelesi de gollü tamamlandı.



Galibiyet serisi 5 maça çıktı

Geçen sezonun son lig mücadelesini kazanan Beşiktaş, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Şampiyon olduğu 2016-2017'nin son 4 haftasında Bursaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'u 4-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk haftasında da Antalyaspor'a 2-0 üstünlük sağladı. Bu 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 16 kez havalandırdı.



Cenk Tosun ilk haftaları boş geçmiyor

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan Cenk Tosun, yine ilk haftayı boş geçmedi. Cenk Tosun, Antalyaspor maçında fileleri havalandırarak son 4 sezonun ilk haftasında gol sevinci yaşadı. 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'na bir gol atan siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016'da ise aynı takıma karşı hat-trick yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon Alanyaspor karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan Cenk, 2017-2018'in 1. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta penaltından topu filelerle buluşturdu. Cenk Tosun, ilk haftalarda toplam 7 gol kaydetti.



Bu arada Cenk'in golünün ardından stat hoparlörlerinden sinema oyuncusu Kemal Sunal'ın oynadığı Tosun Paşa filminin müziği çaldı.



Yine son dakika golü

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında yine ilk yarının sonunda golü bulmayı başardı. Geçen sezonun ilk yarısında rakibini Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. Beşiktaş, bu sezonun ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında bu sefer 45+4. dakikada yeni transferi Pepe ile golü bularak, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



Quaresma'dan tepki

Karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Necip Uysal'a bırakan Ricardo Quaresma'nın sinirli olması dikkati çekti. Portekizli oyuncunun yedek kulübesinde söylendiği görüldü.



Negredo ilk lig maçına çıktı

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Alvaro Negredo da ligdeki ilk maçına çıktı. İspanyol oyuncu, 87. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ın diğer transferleri Jeremain Lens ve Orkan Çınar ise Antalyaspor mücadelesinde şans bulamadı.



Sandro sakatlandı

Antalyaspor'da ilk yarıda sakatlanan Sandro Raniere, oyuna devam edemedi. Topa müdahale etmek istediği sırada sakatlanan Sandro, 36. dakikada yerini Zeki Yavru'ya bıraktı. Sağ ayak bileği bandaja alınan Sandro'nun yürümekte zorlandığı görüldü.