Şimdi de Samudio!

Brezilya'da, pek çok dünya yıldızı ile adı anılan Beşiktaş'ın sürpriz bir isimle anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların Brezilya 2. Ligi takımı Guarani'nin, Paraguaylı santrforu Braian Samudio ile temas kurduğu öne sürüldü. Geride kalan 7 haftada 3 gol, 1 asistle oynayan 21 yaşındaki golcünün peşinde Sao Paulo, Corinthians gibi devlerin olduğu ama genç yıldız adayının Avrupa'yı tercih ettiği belirtildi.