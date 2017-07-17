 Şimdi de Samudio! – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Şimdi de Samudio!

    Şimdi de Samudio!

    Brezilya'da, pek çok dünya yıldızı ile adı anılan Beşiktaş'ın sürpriz bir isimle anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

    Siyah-beyazlıların Brezilya 2. Ligi takımı Guarani'nin, Paraguaylı santrforu Braian Samudio ile temas kurduğu öne sürüldü. Geride kalan 7 haftada 3 gol, 1 asistle oynayan 21 yaşındaki golcünün peşinde Sao Paulo, Corinthians gibi devlerin olduğu ama genç yıldız adayının Avrupa'yı tercih ettiği belirtildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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