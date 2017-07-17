Şimdi de Samudio!
Brezilya'da, pek çok dünya yıldızı ile adı anılan Beşiktaş'ın sürpriz bir isimle anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Siyah-beyazlıların Brezilya 2. Ligi takımı Guarani'nin, Paraguaylı santrforu Braian Samudio ile temas kurduğu öne sürüldü. Geride kalan 7 haftada 3 gol, 1 asistle oynayan 21 yaşındaki golcünün peşinde Sao Paulo, Corinthians gibi devlerin olduğu ama genç yıldız adayının Avrupa'yı tercih ettiği belirtildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Şimdi de Samudio! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.