İki sezondur şampiyonluk yaşayan ve takımdan çok aile olmayı başaran Beşiktaş’ta futbolcuların görüşü ortak: Bu havayı bozmazsak bileğimiz bükülmez.

Çalışmalarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş'ta her şey güllük gülistanlık! Antrenmanlarda sıkı çalışan siyah-beyazlı futbolcular, sonrasında da sık sık birlikte zaman geçirerek takım ruhunu daha da artırıyor. Bunda sıkı dost olan Oğuzhan, Cenk, Necip gibi isimlerin yanı sıra milli takımdan arkadaşları olan Caner ve Gökhan Gönül'ün de payı büyük. Özellikle kaptanlar Tolga, Necip ve Ozi gerek saha içi gerek dışında ekibi toplayarak konuşmalar yapıyorlar. Ayrıca siyah-beyazlı futbolcuların son 2 sezonda elde edilen şampiyonlukların etkisiyle öz güvenlerinin tavan yapması da bunda çok etikili.



ŞIMARMADAN DEVAM

Oğuzhan, sohbet toplantılarında "Hangi kulübün ne transfer yaptığını bizi ilgilendirmez. Bu kadroyla yine favoriyiz ama şımarmadan devam etmeliyiz" derken, ağı abi Tolga da "Hep böyle aile olduğumuz sürece bileğimiz bükülmez" sözleriyle görüşünü belirtiyor.