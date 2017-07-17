Başkan Çin’e gitti
Temaslarda bulunup Beşiktaş’ı uzakdoğuya anlatmak için hamlelere başlayan Fikret Orman, “Dünya kulübü olmak strateji ile olur” dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dış İlişkiler ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanları ile birlikte Çin'e gitti. Shanghai'de bir grup taraftarın karşıladığı heyet, Shanghai ve Guangzhou kentlerinde bir dizi temaslarda bulunacak. Futbol takımının Çin seyahati öncesi devlet yetkilileri ve Çin Futbol Federasyonu ile temaslarda bulunacak olan Fikret Orman, Çin ulusal basınıyla buluşarak Beşiktaş'ı anlatacak, seyahatin detayları ve önemi hakkında görüşlerini paylaşacak. Orman, "Hedef dünyanın her yerinde Beşiktaşlı taraftar yaratmak. Dünya kulübü olmak lafla değil, strateji ile olur" diye konuştu.
HEM BASKETBOL HEM FUTBOL
Beşiktaş'ın Çin yolculuğu sadece tanıtım değil oyuncu arayışı da olacak. Yönetici Erdal Torunoğulları, China Daily Gazetesi'ne konuşarak basketbolda da önemli bir hamle yapacaklarını dile getirdi ve takıma Çinli bir basketbolcu transfer etmeyi düşündüklerini söyledi. Orman'ın Çinli bir futbolcu ile de görüşeceği iddialar arasında.
HEM BASKETBOL HEM FUTBOL
Beşiktaş'ın Çin yolculuğu sadece tanıtım değil oyuncu arayışı da olacak. Yönetici Erdal Torunoğulları, China Daily Gazetesi'ne konuşarak basketbolda da önemli bir hamle yapacaklarını dile getirdi ve takıma Çinli bir basketbolcu transfer etmeyi düşündüklerini söyledi. Orman'ın Çinli bir futbolcu ile de görüşeceği iddialar arasında.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Başkan Çin’e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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