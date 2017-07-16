 Benfica'dan 2. kiralık – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Benfica'dan 2. kiralık

    Benfica'dan 2. kiralık

    Benfica'dan Anderson Talisca'yı bir senelik daha kiralayan Beşiktaş'a aynı takımdan bir isim daha geliyor, ...

    Gökhan Töre'nin sakatlandığı ve Şenol Güneş'in ısrarlar bir kanat oyuncusu istediği ortamda Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Radio Rennasança, Türk ekibinin geçen sezon sağ ve sol kanadın dışında, forvet arkasında da forma giyen 21 yaşındaki Sırp oyuncuyu Beşiktaş'ın kiralamak istediğini iddia etti. Genç yıldızın 2021 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Benfica'dan 2. kiralık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.