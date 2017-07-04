 Gizli gündem Arda Turan! – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Gizli gündem !

    Gizli gündem Arda Turan!
    Beşiktaş yönetiminin bir numaralı gündem maddesi sol stoper, ikincisi forvet, gizli gündemi ise ... Siyah-beyazlılar taraftarı heyecanlandırıp beklentiye sokmadan Barcelonalı yıldızla gayrı resmi olarak görüşmelerini sürdürüyor. Arda'nın Çin'e vereceği cevap, İnter ve Arsenal'in bahsedilen teklifleri yapıp yapmayacağı; yıldız oyuncunun görüşmelerine yön verecek.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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