Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer

Beşiktaş'ın Diego Costa aşkı yeniden alevlendi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi koyan Beşiktaş transferde sessizliğini Pepe'yle bozarken, yakın çevresine "Türkiye'ye gelmez denen yıldızlar Beşiktaş forması giyecek" diyen Başkan Orman'ın golcü adayları arasında Diego Costa'yı ilk sıraya koyduğu öğrenildi.

Chelsea teknik direktörü Antonio Conte'nin gelecek sezon planlarında yer almadığını belirttiği yıldız oyuncu için Chelsea'nin bonserviste kolaylık sağlayacağı belirtildi.

İPLERİ KOPARAN SMS



Premier Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Chelsea'de Diego Costa sezonu 22 gol 8 asistlik performansla tamamlasa da teknik direktör Antonio Conte'nin Brezilya asıllı İspanyol golcüye attığı sms Costa için Chelsea macerasının sonu oldu.



Costa, İspanya'nın Kolombiya ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada açıklamada Conte'nin kendisini istemediğini söyledi. Costa, "Size karşı dürüst olacağım. Geçtiğimiz gün Antonio Conte'nin bir telefon mesajı aldım. Mesajında, artık planları arasında olmadığımı söylüyordu. Şu anda Chelsea'nin sözleşmeli oyuncusuyum. Ancak teknik direktörüm beni istemiyor. Bu nedenle ayrılmak zorundayım" dedi. Costa, gelecek sezon hangi takımda oynayacağının henüz belirsiz olduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı.



ÇİN'DEN GELEN SERVETİ REDDETTİ



Chelsea ile 2019'a kadar sözleşmesi devam eden Diego Costa için Çin kulüpleri de devrede. Çin Ligi ekipleri, 2014 yılında 38 milyon euroya Chelsea'ya transfer olan Costa için yıllık 30 milyon euro maaşı gözden çıkarsa da İspanyol golcü astronomik teklifleri elinin tersiyle geri çevirdi. Costa Çin'den gelen tekliflerle ilgili "Kendi geleceğime ben karar vereceğim ve Çin'e transfer olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

CHELSEA İLE İYİ İLİŞKİLER



Sık sık Londra'ya sehayat eden ve Stamford Bridge'de mavilerin maçlarını sürekli takip eden başkan Fikret Orman'ın Chelsea kulübüyle iletişiminin iyi olduğu biliniyor. Siyah-beyazlılar Chelsea'den son olarak Demba Ba'yı 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

DİEGO COSTA'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI



Diego Costa 2011 yazında Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak geçirdiği ağır sakatlık sonrası transfer suya düşmüştü. O dönem Atletico'da yedek golcü konumunda olan Costa sakatlık sonrası beklenen patlamayı yaparak Atletico Madrid'e La Liga şampiyonluğu yaşattı.

Costa İspanya'da katıldığı bir radyo programında sakatlık sürecinden önce Beşiktaş ile yollarının kesiştiğini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"2011 yılında Türkiye'de Beşiktaş'a transfer olmam an meselesiyken ani bir sakatlık geçirdim ve takımda kaldım. Çok cazip bir teklif almıştım. Her şey yolunda gidiyordu, taraflar her konuda anlaşmıştı. Ciddi bir sakatlık geçirmem bu transferin olmasını engelledi. Yani Tanrı benim siyah-beyazlı kulüpte futbol oynamamı istemedi"