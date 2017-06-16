Beşiktaş'a komşu kıyağı

Geçen sezonu İspanya La Liga ekibi Malaga'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Beşiktaş'ta olan Denys Boyko, İspanyol ekibinde de tutunamadı.

Bu sezonda kadroda düşünülmeyen tecrübeli file bekçisine, son olarak Yunanistan'ın Paok Kulübü talip oldu. Yunan ekibinin Ukraynalı kaleciyi kiralık olarak kadroya katmak istediği ve görüşmelerin başladığı ifade edilirken, siyah-beyazlıların ise Boyko'yu bonservisiyle göndermekte ısrarcı olduğu ifade edildi.