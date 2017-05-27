 Mandzukic sevdası bitti – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    sevdası bitti

    Mandzukic sevdası bitti

    Kartal önümüzdeki sezon Mario 'i renklerine bağlamayı düşünüyordu.

    Ancak Juventus'ta çok iyi bir sezon geçiren Hırvat forvet kalmaktan yana tercih kullandı. Tecrübeli golcünün sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. "Bu büyük kulüpte devam edeceğim için mutluyum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın önceliği ise zaten uyum sağlayan Vincent Aboubakar'ı kadroda tutamak.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mandzukic sevdası bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.