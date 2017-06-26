Antalyaspor'un Sosa ısrarı
Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almayı hedefleyen Antalyaspor, 10 numara pozisyonu için Milanlı Jose Sosa ile yeniden ilgilenmeye başladı.
Yüksek maliyeti nedeniyle eski Beşitaşlı Jose Sosa transferini geçen hafta askıya alan kırmızı beyazlılar, Arjantinli futbolcuylu yeniden gündemine aldı. Antalyaspor'un Sosa'da ısrarcı olduğu, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün transferi için görüşmeler yapacağı bildirildi.
Transfer döneminde Maicon Marques, Aydın Karabulut, Jeremy Menez ve Ruud Boffin'i transfer eden kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme imzaladı. 1 Temmuz'da futbolcularını sağlık taramasından geçirecek kırmızı beyazlılarda kamp çalışmaları 3 Temmuz'da Bolu'da başlayacak. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve teknik direktör Rıza Çalımbay, transferleri Bolu kampına kadar tamamlamak için üzerinde durdukları futbolcularla görüşmelerini hızlandırdı.
Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer alma ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle kadrosunu güçlendiren Antalyaspor, defansa, forvete ve orta sahaya transferler gerçekleştirecek. Motta'nın takımdan ayrılmasıyla defansın solunda Sakıb'ın tek kalması nedeniyle kırmızı beyazlılarda öncelik olarak sol bekte oynayacak futbolcu alacak. Stopere de takviye yapacak olan kırmızı beyazlılar forvete de futbolcu almayı planlıyor.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:19
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 25
Yorum
delpierro mılan juve manu chlsea 33 yas ustu stoper oynattı yıllarca terry nesta cannavaro vb. mıtrovıc parasına taş gıbı stoper gibi stoperdir pepe
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Ajax’a gidiyorlar
Toplam 9
Yorum
han bu sene sneijderi kaçırmak 40 milyonluk transfer kaçırmaktır. bu yıl patlama yılı olur gomisle. drogba snjder etkisi yapar artısı belhanda
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G.Saray'da şov başlıyor
Toplam 19
Yorum
GS1 Ya arkadas Tudor kimis,Sabri kim arkadas,Tudoru yakindan futboldan ilgilen herkez bilir dunyada,Sabriyi kim biliyoror,ei sabir ver alahim
Antalyaspor'un Sosa ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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