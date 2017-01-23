TECRÜBE VE KALİTE FARKI

İki takım için de final niteliğinde bir maçtı. Karşılaşmanın başlangıç düdüğü ile rakip kalede gol arayan bir Fenerbahçe vardı.

Lider Başakşehir ise daha çok rakibinin oyununu bozmaya yönelik bir taktik anlayışı içindeydi.

Fenerbahçe'yi birinci bölgede kabul edip kontrataklarla gol arama düşüncesi içindeydi. İki hoca da hızlı adamları, hızlı adamlarla durdurma taktiği ile ilk yarının büyük bölümünde oyunu kilitleyince pozisyon fakirliğinin gözlemlendiği seyir zevkinden uzak bir ilk yarı izledik.

Başakşehir geriye düşünceye kadar oyunun içine giremedi. Fenerbahçe'nin bulduğu gol, üç oyuncunun ortak yapımıydı.

Hasan Ali'nin ceza sahasına kestiği ustalık kokan ortasında Salih Uçan çok iyi bir pas istasyonu olup topu Ozan Tufan'a aktardı ve gol geldi. Ozan'ın şutunda Emre Belözoğlu'nun omzuna çarpan top, Volkan Babacan'ı yanıltıp ağlara gitti.

İlk yarıda doğru ve coşkulu oyunu oynayan taraf Fenerbahçe'ydi ve soyunma odasına önde girdi. İlk yarıdaki tek isabetli şut gol oldu. Bülent Yıldırım, çok faul düdüğü çalarak oyunun hızını kesti.

Gösterdiği sarı kartlar doğruydu.

Cengiz ve Visca, çok çizgide kalıp içe kat etmeyi düşünmeyince hücuma katkıları olmadı. Golün mimarlarından Hasan Ali, ilk yarıda çok kritik bir müdahalede bulunarak adeta golü önledi. Fenerbahçe ilk yarıda çok iyi savunma yaparken, Başakşehir rakibinden çekinmenin faturasını geriye düşerek ödedi.



Penaltı ağır bir karardı

Başakşehir, ikinci yarıya gol bulmak için hızlı başlasa da defansında büyük açıklar verdi. Bu da Fenerbahçe'nin işine gelen bir oyun yapısını ortaya çıkardı. Advocaat'ın Ozan'ın yerine ikinci yarıya Karavaiev hamlesi ile başlamasını anlayamadım.

Çünkü bu hamle, orta saha üstünlüğünün Başakşehir'e geçmesine yol açtı. Ayrıca Ozan da ilk yarının iyi isimlerinden. Belki de bir sakatlık durumu olabilir.

Başakşehir de Uğur'un yerine oyuna giren Brezilyalı Junior Caiçara'yı beğenmedim.

İkinci yarıda Hasan Ali'nin ceza sahasına kestiği topta Bülent Yıldırım, Başakşehirli oyuncunun koluna çarpan pozisyonda penaltıyı vermedi.

Gerekçe olarak top, dizine çarpıp koluna geliyor diye yorumlamış olabilir. İlk yarıda vasat bir görüntü çizen Lens, 50'den sonra ceza sahasına etkili ortalar yaptı.

Fernandao ile Eren arasında ceza sahasında yaşanan omuz omuza mücadelede Bülent Yıldırım'ın penaltı düdüğünü çalması ağır bir karardı.

Medipol Başakşehirspor kalecisi Volkan Babacan, Fernandao'nun penaltısında erken yatmadı ve topu beklemenin ödülünü aldı. Bu kurtarış, Başakşehir'i oyunda tuttu. Ama Abdullah Avcı, Fenerbahçe savunmasında kaybolup giden Mehmet Batdal'ı geç fark etti ve Mustafa Pektemek'i çok geç oyuna aldı.

Bu sezon Başaksehir'i birçok maç kazandıran Emre Belözoğlu dün hiç etkili olamadı. Takımın maestrosu gününde olmayınca, rakibine bir türlü üstünlük kuramayan bir Başakşehir izledik. Fenerbahçe dün haklı bir galibiyet alarak Başakşehir'in 26 maçlık yenilmezlik unvanını bitirdi. Zirveye bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe, bundan sonraki maçlarda şampiyonluk yarışına dört elle sarılacak bir duruma geldi. Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerse liderlik koltuğu el değiştirecek. Başakşehir'i bu kadro ile ligi bu kadar domine etmesi Abdullah Avcı'nin eseriydi. Dün Başakşehir kazansaydı, ortak görüş 'Bu takım şampiyon olur' şeklinde olacaktı.

Dünkü yenilgiden sonra Başakşehir'in ligi götürmesi çok zorlaştı. İpler bir anda Beşiktaş'ın eline geçti. Fenerbahçe de dün kazandığı final niteliğindeki maçla zirvenin gözünü korkuttu.