Hâlâ umut var

Usta hocalar ‘Şansımız sürüyor’ ve ‘Bu jenerasyonda ışık var’ ana fikrinde birleşti Fatih Terim-Arda Turan polemiğine artık bir son verilmesi gerektiğinin de altı çizildi

Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna beraberliği sonrası İzlanda yenilgisiyle son 7 maçtır galibiyete hasret kalan ve Rusya yolunda yara alan milli takımımızın geldiği noktadaki olumsuz tabloyu teknik direktörler Fotoma ç'a değerlendirdi. Takım olamama ve yarışmacı takım kimliğini kazanamama eleştirisini ortak görüş olarak dile getiren teknik direktörler yine de umutlu açıklamalar yaptılar. MATEMATİKSEL şansımızın sürdüğü ortamda Dünya Kupası'na gidecek potansiyelin ayyıldızlılarda olduğu belirtilirken, milli takımın önüne geçen Fatih Terim-Arda Turan gerilimine artık bir son verilmesi gerektiği teknik adamlar tarafından özellikle vurgulandı. İşte usta hocaların milli takım hakkındaki görüşleri:



ZİYA DOĞAN: 'Avrupa'nın en iyi kalitesi'

Milli Takım oyuncularının çok yetenekli olduklarına inanıyorum. Önce teknik anlamda fikrimi söylemek istiyorum. Biz takım olgusunu oluşturamıyoruz. Bir sisteme bağlı oynayamıyoruz. Eldeki kalite ben iddia ediyorum Avrupa'nın en iyi kalitesi. Bir de milli takım polemik yeri değil. Arda'nın milli takımda olmasını herkes istiyor. Ama Fatih hocam almıyor. Bu hocanın tercihidir. Bu konu uzadıkça bu durum millete karşı daha antipatik bir hal alıyor.



GÜVENÇ KURTAR: 'Bizim takım Rusya'ya gider'

Matematiksel şansımız sürdüğü ortamda bizim takım Dünya Kupası'na gider. Çünkü bu potansiyel bu kadroda var. Ancak sadece Fatih hocanın çözeceği bir problem var takımda. Prim meselesi kulağımıza geldiği gibi 'Ahmet'e ver Osman'a verme' gibi olduysa tabii ki takım içinde ayrım sıkıntı yaratacaktır. İlk İzlanda maçında bu sistemi uygulamıştık ama o zaman Arda Turan vardı.



YILMAZ VURAL: 'Fatih Terim kolay pes etmez'

Daha işin başındayız. Alınan sonuçlara bakıp 'gidilmez' diyemeyiz. Nitekim daha kalan 7 maç var. Kazan hepsini git. Milli Takım'da bu potansiyel var. Zaten Fatih Terim kolay pes edecek birisi değil. Ayrıca onda şans var. Baksanıza 'şu şöyle olursa, bu kaybederse, biz kazanırsak gideriz' diyor. Şimdi ben teknik adam olarak hoca ne diyorsa inanmak zorundayım. Etkilenmiş diyorsa etkilenmiştir takım. Etik olanı da aslında bu.



GİRAY BULAK:'Önemli olan başarımız'

Bu kadro Dünya Kupası'na gider mi? İşimiz zor. Gençleştirme operasyonu doğru mu? Değil. Çünkü yarışmacı takım olması lazım Milli Takım'ın. İster yaşlı olsun ister genç, bu turnuvalara katılmamızdır doğru olan. Arda olayı ile bunu bağdaştırmamamız lazım. 'Biz milli takıma hangi yöntemi uygularsak, kimlerle olursak daha başarılı oluruz'un peşindeyiz. Benim için Arda olmuş, Terim olmuş önemi yoktur. Önemli olan başarımızdır.