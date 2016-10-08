 Potaya Letonyalı dev – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Potaya Letonyalı dev

    Potaya Letonyalı dev

    Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Perfumeri Avenida’nın 1.96 boyundaki Letonyali pivotu Kristine Vitola ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'nın 1.96 boyundaki pivotu Kristine Vitola ile sezon sonuna dek anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Letonyalı oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kristine Vitola, geçen sezon İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı ile kadınlar EuroLeague'de 13 maçta süre almış ve 5.0 sayı ve 6.2 ribaund ortalamaları tutturmuştu.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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