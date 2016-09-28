Ortalık karışacak
Deplasman yasağının kalkmasıyla iki kulüp arasında oluşan dostluk havasını dağıttı. "Beşiktaş'ın akustiği iyi değil" diyerek siyah-beyazlı kulübün yeni stadına laf atan Nazifoğlu, "2100 kişiyle koskocaman stadyumu susturduk" diyerek kendi taraftarını överken Beşiktaş taraftarını hiçe saydı. Başkan Dursun Özbek'in "Riva projesinden gelecek paraya dokunmayacağız" demesine rağmen başkanı hiçe sayan Nazifoğlu, yine zamansız konuşarak yönetim içinde gizli kalması gereken konuları fütursuzca dışarıya ifşa etti.
Türkiye'yi saran 'Yenikapı ruhu' deplasman yasağının kalkmasıyla Türk futbolunu da sararken Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları Beşiktaş-Galatasaray yakınlaşmasına tuz biber ekti. Son dönemde yaptığı acıkmalarla gündemde kalmayı başaran Nazifoğlu, "Taraftarımıza bir parantez açalım. Orada 2 bin 100 taraftarımız koskocaman stadyumu susturdu" diyerek kendi taraftarlarını överken Beşiktaş taraftarını hedef almaktan kaçınmadı. Ayrıca büyük emekler harcanarak Türk sporuna kazandırılan ve büyük beğeni toplayan Vodafone Arena için de "Beşiktaş'ın stadında bir şey dikkatimi çekti; akustiği o kadar iyi değil" ifadesini kullandı. İşte Levent Nazifoğlu'nun tartışma yaratan o açıklamalarından bazıları:
BAŞKAN BANA KIZACAK AMA...
Başkan Dursun Özbek'in, Riva ve Florya projesinden gelecek paranın kuruşuna dokunmayacaklarını, sadece borçları kapatmak için kullanacaklarını söylemesine ve genel kurul üyelerine bu konuda garanti vermesine karşın "Dün Sayın Başkan'la 1.5 saat konuştuk. Bana kızacak ama söylüyorum; '22 Ekim'deki kongreden sonra Şampiyonlar Ligi finali için takım kurun" dedi" diyerek para harcamak için 22 Ekim'deki yetki kongresini beklediklerini ifşa etti.
TARAFTARLARA OYNADI
"Bizde transfer bitmez, devre arasında sürprizler yapabiliriz. Belirlediğimiz noktalar var" diyerek yeni transferlere büyük önem veren taraftara yakın görünmeye çalıştı. "Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini istiyoruz. Her şeyi onlar için yapıyoruz" sözleriyle niyetini açıkça belli etti.
SÖZLERİNİ DÜZELTTİ
Beşiktaş maçı sonrası, "Dünyanın her takımı için Beşiktaş deplasmanında alınan 1 puan başarıdır" sözleri tepki çekince, "Beraberlik züğürt tesellisi bizim için. Dönüşte otobüste çıt yoktu. Kimse kimseyle konuşmadı" ifadesini kullandı.
NE MÜNASEBET; BİZ ARMUT MU TOPLUYORUZ!
Yaptığı açıklamalarla her daim ön planda yer alan ve diğer yöneticilerin tepkisini çeken G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Biz şu an Eren Derdiyok'a göre oynayamıyoruz. Eren'e göre oynarsak daha fazla gol atacaktır" diyerek teknik direktörlüğe, "Eren'in nasıl bir oyuncu olduğunu kimse göremedi ve biz inandık aldık" diyerek de scout şefliğine soyunmaktan geri kalmadı.
MEDYAYA SANSÜR
Dominat ve agresif yapısıyla dikkat çeken Levent Nazifoğlu, kendi çalıp kendi oynarken, "Hocamıza 'Transferi siz mi yapıyorsunuz, Sneijder mi?' diyen arkadaş, benim talimatımla basın toplantılarına alınmıyor" ifadesiyle açık açık basına da ayar vermekten çekinmedi.
Devamında da "Ne münasebet, Sneijder kadro yapabilir mi? Biz armut mu topluyoruz?" dedi ve teknik heyetin üzerinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
3 GÜNDE BİR KONUŞUYOR!
Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Özellikle Beşiktaşlılar, kendilerini hedef alan sözleri nedeniyle büyük tepki gösterirken ortamın gerilmesinden ve Nazifoğlu'nun çok ön plana çıkmasından rahatsız olan sarı-kırmızılı taraftarlar da bu duruma sessiz kalmadı. İşte Twitter'daki o mesajlardan bazıları:
-Levent Nazifoğlu 73863874736 saattir açıklama yapıyor :/
-Levent Nazifoğlu yönetici olmadan önce bu kadar lafı nasıl içinde tutmuş yahu!
-Kaş yapayım derken göz çıkarıyor.
-Hepimiz bir şeyler saklarız ve her şey yolundaymış gibi davranırız.
-Konuşmaya başlamadan önce ne içirmişler bilmem ama söylediklerine ailecek çok güldük.
-Levent Nazifoğlu'ndan acilen kurtulmamız gerekiyor; profesyonel tetikçi..
-Bize sahamızı dar etmiş; adam kendi egolarını tatmin ediyor. İki tane yiyince sesi kesildi.
-Levent Nazifoğlu mu çok konuşuyor yoksa Mahmut Uslu ile Metin Albayrak mı hiç konuşmuyor bilemedim!
-Levent Nazifoğlu çok konuşmaktan boş konuşmaya transfer olmak üzere, 'Hoca, Messi mi vardı da oyuna alsın' demiş, Messi olsa yedek mi olurdu?
-Yeter artık futbol sayfalarında daha fazla Levent Nazifoğlu açıklaması görmek istemiyorum.
-Üç günde bir açıklamalarda bulunacağına, Galatasaray revir mi de çürük adamları takıma toplamışsınız onu açıkla?
-Bazen doğru bazen de çok yanlış konuşuyor açıkçası ben kendisini pek sevmiyorum.
-Galatasaray'da Levent Nazifoğlu, Fenerbahçe'de Mahmut Uslu boş boş konuşmayı bıraksın artık.
DESTEK ÇIKTILAR
Sosyal medyada Levent Nazifoğlu'na destek verenler de yok değildi. Az sayıdaki o mesajlardan bazıları da şöyle:
-Çok doğru konuşmuş.
-Levent Nazifoğlu = Abdurrahim Albayrak'ın bi üst modeli..
-Nazifoğlu'nun tespitleri çok başarılı... Doğruya doğru...
-Levent Nazifoğlu Başganların Başganıdır.
BAŞKAN BANA KIZACAK AMA...
Başkan Dursun Özbek'in, Riva ve Florya projesinden gelecek paranın kuruşuna dokunmayacaklarını, sadece borçları kapatmak için kullanacaklarını söylemesine ve genel kurul üyelerine bu konuda garanti vermesine karşın "Dün Sayın Başkan'la 1.5 saat konuştuk. Bana kızacak ama söylüyorum; '22 Ekim'deki kongreden sonra Şampiyonlar Ligi finali için takım kurun" dedi" diyerek para harcamak için 22 Ekim'deki yetki kongresini beklediklerini ifşa etti.
TARAFTARLARA OYNADI
"Bizde transfer bitmez, devre arasında sürprizler yapabiliriz. Belirlediğimiz noktalar var" diyerek yeni transferlere büyük önem veren taraftara yakın görünmeye çalıştı. "Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini istiyoruz. Her şeyi onlar için yapıyoruz" sözleriyle niyetini açıkça belli etti.
SÖZLERİNİ DÜZELTTİ
Beşiktaş maçı sonrası, "Dünyanın her takımı için Beşiktaş deplasmanında alınan 1 puan başarıdır" sözleri tepki çekince, "Beraberlik züğürt tesellisi bizim için. Dönüşte otobüste çıt yoktu. Kimse kimseyle konuşmadı" ifadesini kullandı.
NE MÜNASEBET; BİZ ARMUT MU TOPLUYORUZ!
Yaptığı açıklamalarla her daim ön planda yer alan ve diğer yöneticilerin tepkisini çeken G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Biz şu an Eren Derdiyok'a göre oynayamıyoruz. Eren'e göre oynarsak daha fazla gol atacaktır" diyerek teknik direktörlüğe, "Eren'in nasıl bir oyuncu olduğunu kimse göremedi ve biz inandık aldık" diyerek de scout şefliğine soyunmaktan geri kalmadı.
MEDYAYA SANSÜR
Dominat ve agresif yapısıyla dikkat çeken Levent Nazifoğlu, kendi çalıp kendi oynarken, "Hocamıza 'Transferi siz mi yapıyorsunuz, Sneijder mi?' diyen arkadaş, benim talimatımla basın toplantılarına alınmıyor" ifadesiyle açık açık basına da ayar vermekten çekinmedi.
Devamında da "Ne münasebet, Sneijder kadro yapabilir mi? Biz armut mu topluyoruz?" dedi ve teknik heyetin üzerinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
3 GÜNDE BİR KONUŞUYOR!
Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Özellikle Beşiktaşlılar, kendilerini hedef alan sözleri nedeniyle büyük tepki gösterirken ortamın gerilmesinden ve Nazifoğlu'nun çok ön plana çıkmasından rahatsız olan sarı-kırmızılı taraftarlar da bu duruma sessiz kalmadı. İşte Twitter'daki o mesajlardan bazıları:
-Levent Nazifoğlu 73863874736 saattir açıklama yapıyor :/
-Levent Nazifoğlu yönetici olmadan önce bu kadar lafı nasıl içinde tutmuş yahu!
-Kaş yapayım derken göz çıkarıyor.
-Hepimiz bir şeyler saklarız ve her şey yolundaymış gibi davranırız.
-Konuşmaya başlamadan önce ne içirmişler bilmem ama söylediklerine ailecek çok güldük.
-Levent Nazifoğlu'ndan acilen kurtulmamız gerekiyor; profesyonel tetikçi..
-Bize sahamızı dar etmiş; adam kendi egolarını tatmin ediyor. İki tane yiyince sesi kesildi.
-Levent Nazifoğlu mu çok konuşuyor yoksa Mahmut Uslu ile Metin Albayrak mı hiç konuşmuyor bilemedim!
-Levent Nazifoğlu çok konuşmaktan boş konuşmaya transfer olmak üzere, 'Hoca, Messi mi vardı da oyuna alsın' demiş, Messi olsa yedek mi olurdu?
-Yeter artık futbol sayfalarında daha fazla Levent Nazifoğlu açıklaması görmek istemiyorum.
-Üç günde bir açıklamalarda bulunacağına, Galatasaray revir mi de çürük adamları takıma toplamışsınız onu açıkla?
-Bazen doğru bazen de çok yanlış konuşuyor açıkçası ben kendisini pek sevmiyorum.
-Galatasaray'da Levent Nazifoğlu, Fenerbahçe'de Mahmut Uslu boş boş konuşmayı bıraksın artık.
DESTEK ÇIKTILAR
Sosyal medyada Levent Nazifoğlu'na destek verenler de yok değildi. Az sayıdaki o mesajlardan bazıları da şöyle:
-Çok doğru konuşmuş.
-Levent Nazifoğlu = Abdurrahim Albayrak'ın bi üst modeli..
-Nazifoğlu'nun tespitleri çok başarılı... Doğruya doğru...
-Levent Nazifoğlu Başganların Başganıdır.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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