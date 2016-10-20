 Beşiktaş fırtınası – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    fırtınası

    Beşiktaş fırtınası
    Kartal'da Ufuk Sarıca'nın koçluğa gelmesinin ardından taraftar da salona aktı. Siyah-beyazlılar, Akatlar'ı doldururken , ilk hafta 'yi deviren Uşak'ı rahat geçip 2'de 2 yaptı. G.Saray, 21 sayı öndeyken yakalandığı TOFAŞ'ı, Daye'nin son saniye basketiyle mağlup etti. A.Efes, TED'i 49 farkla devirdi. F.Bahçe, Antic'in iyi oyunuyla İstanbul BBSK'yı rahat yendi. 2'de 2 yapan Banvit'te ise Theodore 32 sayı, 6 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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