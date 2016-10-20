Beşiktaş fırtınası
Kartal'da Ufuk Sarıca'nın koçluğa gelmesinin ardından taraftar da salona aktı. Siyah-beyazlılar, Akatlar'ı doldururken Beşiktaş, ilk hafta Fenerbahçe'yi deviren Uşak'ı rahat geçip 2'de 2 yaptı. G.Saray, 21 sayı öndeyken yakalandığı TOFAŞ'ı, Daye'nin son saniye basketiyle mağlup etti. A.Efes, TED'i 49 farkla devirdi. F.Bahçe, Antic'in iyi oyunuyla İstanbul BBSK'yı rahat yendi. 2'de 2 yapan Banvit'te ise Theodore 32 sayı, 6 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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