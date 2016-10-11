 Atiba: Güçlü kadro kurduk – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Atiba: Güçlü kadro kurduk

    Atiba: Güçlü kadro kurduk
    'ın orta sahasındaki dinamosu Atiba Hutchinson, BJK TV'ye konuştu. Kanadalı yıldız "Bazı oyuncularımız ayrıldı, onların yerine gelenler oldu. Alışmak için süreye ihtiyacımız var. Gökhan İnler ve Talisca çok yetenekli. Güçlü bir kadro kuruldu" dedi. Atiba işinin savunma ile hücum arasında bağlantı kurmak olduğunu bunu da pas hatası yapmadan başarmaya çalıştığını belirtti.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba: Güçlü kadro kurduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.