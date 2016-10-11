Atiba: Güçlü kadro kurduk
Beşiktaş'ın orta sahasındaki dinamosu Atiba Hutchinson, BJK TV'ye konuştu. Kanadalı yıldız "Bazı oyuncularımız ayrıldı, onların yerine gelenler oldu. Alışmak için süreye ihtiyacımız var. Gökhan İnler ve Talisca çok yetenekli. Güçlü bir kadro kuruldu" dedi. Atiba işinin savunma ile hücum arasında bağlantı kurmak olduğunu bunu da pas hatası yapmadan başarmaya çalıştığını belirtti.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Atiba: Güçlü kadro kurduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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