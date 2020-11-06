Haberler Yüzme Emre Şakçı kendi rekorunu geliştirdi! | Emre Şakçı kimdir? Yaşı kaç?

Şakçı kendi rekorunu geliştirdi! | Emre Şakçı kimdir? Yaşı kaç?

Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi 50 Metre Kurbağalama yarışında milli yüzücümüz Şakçı, 25.29'luk derecesiyle rekor kırdı. Peki, Emre Şakçı kimdir?

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 10:09 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 10:10
Emre Şakçı kendi rekorunu geliştirdi! | Emre Şakçı kimdir? Yaşı kaç?

Milli yüzücümüz Şakçı, Budapeşte'de ulaştığı 25.29'luk dereceyle kendi rekorunu kırdı. Avrupa rekorunu geliştiren Emre Şakçı dünyanın da en iyi ikinci derecesine imza attı. Emre Şakçı 10 gün önce 25.50'lik derecesiyle rekor kırmıştı.

EMRE ŞAKÇI KİMDİR?

Hüseyin 1997 yılında 'de dünyaya gelmiştir. Yüzmeye 3 yaşında başlamıştır. 15 yaşında A 'a seçilmiştir. 2005 yılında ilk defa 'nde lisanslı yüzücü olarak başlamıştır. 2010 yılında 'ye transfer olmuştur. Emre Sakçı, 2015 yılında 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu olmuştur. 2018'de 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etmiş, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 50m. kurbağalamada gümüş madalya kazanmıştır. 2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci gelmiştir. Emre Şakçı bu sonuçla rekorunu kırmıştır. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etmiştir.

BİZE ULAŞIN