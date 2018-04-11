Zeynep’ten iki madalya – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Zeynep’ten iki madalya

    Zeynep’ten iki madalya

    , 'te şov yaptı.

    , 'te şov yaptı. Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Zeynep Güneş'in, Stockholm Açık Yarışı'nda iki madalya kazandığı belirtildi. 200 metre karışıkta 2.13.72'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna takan yıldız sporcu, 400 metre karışıkta ise 4.44.43 ile ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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