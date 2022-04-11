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Malatya küme düştü

Giresun Traore’yle kazanırken, sonuncu Malatya ekibi bitime 6 hafta kala düştü.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Malatya küme düştü

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın final gibi maçında Giresunspor, Y.Malatya'yı Traore'nin golüyle yenip rakibini küme düşürdü. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda 23'te Traore, Çotanaklar'ı öne geçirdi. 45'te Mustafa'nın şutu üst direkten döndü ve devre Karadeniz ekibinin üstünlüğüyle bitti.

GİRESUN ÇOK MUTLU

İkinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başaran yeşil-beyazlılar, final gibi maçı 1-0 kazanarak altın değerinde bir 3 puanla ligde kalma yolunda büyük avantaj sağladı. Hakan Keleş'in öğrencileri yenilmezlik serisini de 2 maça taşıdı. 2017- 18'de Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlılar ise 5 sezon sonra düşme acısını yaşadı.

ARTIK YENİ SEZONA

Y.Malatya Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Yeni Malatyaspor düşmüştür ama geleceği futbolcu havuzu anlamında kesinlikle karanlık değil" diye konuştu.

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