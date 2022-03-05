Haberler Yeni Malatyaspor Transferde Adem Büyük sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Transferde Adem Büyük sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da hem teknik sorumlu hem de futbolcu olarak görev yapan ancak yolları ayrılan Adem Büyük futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklamıştı. Bir süredir görüşmelerini sürdüren deneyimli oyuncunun yeni adresi belli oldu. Adem Büyük, Polonya Ligi ekibi Wisla Krakow ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 09:50
Transferde Adem Büyük sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu. Büyük'ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Transferde Adem Büyük sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Son olarak Yeni Malatyaspor'da hem teknik direktör hem futbolcu olarak görev yapan ancak yollarını ayıran Adem Büyük, Polonya ekibi Wisla Krakow ile anlaştı. Adem Büyük'ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl sosyal medya hesabından Polonya yolculuğunu paylaştı.

Transferde Adem Büyük sürprizi! Yeni takımı belli oldu

"5 TAKIMDAN TEKLİF VAR"
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra birçok teklifin geldiğini ifade eden Adem Büyük, "Şu an 5 takımdan gelen halihazırda teklifler var. Tabii ki görüşme olabilir çünkü şu anda serbest statüde yer alıyorum. Menajerim bunları değerlendirecektir. Bizim hakkımızda en doğrusu, en hayırlısı neyse ona karar vereceğiz. Düşünmek için zamanımız var" dedi.

Transferde Adem Büyük sürprizi! Yeni takımı belli oldu

'WISLA KRAKOW'DAN AFFIMIZI İSTEDİK' DEMİŞTİ
Adem Büyük Wisla Krakow'dan teklif aldığını söyleyerek "Orada transfer dönemi devam ediyordu. Polonya'nın güçlü ve köklü kulüplerinden olan Wisla Krakow'dan teklif geldi. Buna ilk başta çok olumlu baktık yaşanan son gelişmeler, savaş mevzusu nedeniyle eşimle bu konuyu konuştuk; ilk başta teklifi kabul ettik ama sonrasında affımızı istedik.

Transferde Adem Büyük sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Aslında gidip mayıs ayına kadar oynamak istiyordum. Şu an için öyle bir şeye gerek olmadığına karar verdik. Tamamen yaşanan savaşla alakalı bir karar. Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın bu nedenle de affımı istedim. O yüzden bu transfer gerçekleşmedi. Ama her an her şey olabilir" diye konuşmuştu.

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