Transferde Adem Büyük sürprizi! Yeni takımı belli oldu

'WISLA KRAKOW'DAN AFFIMIZI İSTEDİK' DEMİŞTİ Adem Büyük Wisla Krakow 'dan teklif aldığını söyleyerek "Orada transfer dönemi devam ediyordu. Polonya'nın güçlü ve köklü kulüplerinden olan Wisla Krakow'dan teklif geldi. Buna ilk başta çok olumlu baktık yaşanan son gelişmeler, savaş mevzusu nedeniyle eşimle bu konuyu konuştuk; ilk başta teklifi kabul ettik ama sonrasında affımızı istedik.

Aslında gidip mayıs ayına kadar oynamak istiyordum. Şu an için öyle bir şeye gerek olmadığına karar verdik. Tamamen yaşanan savaşla alakalı bir karar. Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın bu nedenle de affımı istedim. O yüzden bu transfer gerçekleşmedi. Ama her an her şey olabilir" diye konuşmuştu.