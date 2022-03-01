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Yeni Malatyaspor teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşma sağladı!

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 14:51
Yeni Malatyaspor teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşma sağladı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada takımın başına Cihat Arslan'ın getirildiği duyuruldu.

Süper Lig'de sezona İrfan Buz yönetiminde başlayan daha sonra Marius Sumudica'yla anlaşan ve Rumen teknik adamın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü teknik sorumlu olarak göreve getirip onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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