Yeni Malatya hazır kıta

Süper Lig'de üst üste 5 yenilgiyle milli araya giren ve hoca değişikliğine giderek Sumudica'yı takımın başına getiren Y.Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmek istiyor.
Süper Lig'de üst üste 5 yenilgiyle milli araya giren ve hoca değişikliğine giderek Sumudica'yı takımın başına getiren Y.Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmek istiyor. Rumen hocasıyla ilk resmi müsabakasına çıkacak sarı-siyahlılar, Adana'da yeni bir seri başlatmanın peşinde olacak.