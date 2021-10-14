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Yeni Malatya hazır kıta

Süper Lig'de üst üste 5 yenilgiyle milli araya giren ve hoca değişikliğine giderek Sumudica'yı takımın başına getiren Y.Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmek istiyor.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Yeni Malatya hazır kıta
Süper Lig'de üst üste 5 yenilgiyle milli araya giren ve hoca değişikliğine giderek Sumudica'yı takımın başına getiren Y.Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmek istiyor. Rumen hocasıyla ilk resmi müsabakasına çıkacak sarı-siyahlılar, Adana'da yeni bir seri başlatmanın peşinde olacak.
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