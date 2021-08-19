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Son dakika spor haberi: Sadık Çiftpınar'dan Malatyaspor taraftarına mesaj!

Son dakika spor haberi: 5 sezon Malatyaspor'da forma giydikten sonra 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar tekrardan eski takımında döndü. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Malatyaspor'la 3 yıllık sözleşme imzalamasının ardından sarı kırmızılı kulübün taraftarına da mesaj gönderdi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:46
Son dakika spor haberi: Sadık Çiftpınar'dan Malatyaspor taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'den ayrılarak Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Sadık Çiftpınar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda taraftara "kaldığımız yerden devam" mesajı verdi.

5 sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekipten geçtiğimiz gün ayrılan 28 yaşındaki defans oyuncusu, Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Çiftpınar, transferin gerçekleşmesini heyecanla bekleyen Yeni Malatyaspor taraftarına yaptığı paylaşımla mesaj verdi. Başarılı futbolcu, sözleşme imzaladığı esnada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Yeniden evde olmak mutluluk verici. Eski günlerdeki gibi aynı hırs, aynı heyecan ve tutkuyla kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı.

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