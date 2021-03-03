Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

"KİMSE KİMSEYİ AZARLAYAMAZ" Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu ifade eden Adem Büyük , "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.

"ERKEĞİM DİYE GEZERSİNİZ"

Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.