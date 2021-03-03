Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

Son dakika spor haberleri: 'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

sahasında konuk ettiği 'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından 'ün açıklamaları gündem yarattı. Tecrübeli hücum oyuncusunun eşi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelen eleştirilere ağır sözlerle cevap verdi. İşte yaşanan tüm gelişmeler ve o paylaşım...

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 13:47
Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

'un 'ı ağırladığı karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleyi Atiba'nın tek golüyle kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

İlerleyen yaşına rağmen sahadaki savaşan görüntüsünden taviz vermeyen Atiba, attığı golle kritik müsabakadan galibiyetle dönülmesinde rol oynadı.

Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

ADEM BÜYÜK'TEN MAÇ SONU İSYAN!
Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan , maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ancak Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından her şeyin değiştiğini ileri sürdü.

Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

"KİMSE KİMSEYİ AZARLAYAMAZ"
Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu ifade eden , "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

EŞİNDEN TEPKİ GELDİ!
'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

"ERKEĞİM DİYE GEZERSİNİZ"
, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.

SON DAKİKA