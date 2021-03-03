Son dakika spor haberleri: Adem Büyük'ün eşinden olay tepki! "Erkeğim diye gezersiniz"

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleyi Atiba'nın tek golüyle kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleyi Atiba'nın tek golüyle kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
İlerleyen yaşına rağmen sahadaki savaşan görüntüsünden taviz vermeyen Atiba, attığı golle kritik müsabakadan galibiyetle dönülmesinde rol oynadı.
ADEM BÜYÜK'TEN MAÇ SONU İSYAN!
Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ancak Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından her şeyin değiştiğini ileri sürdü.
"KİMSE KİMSEYİ AZARLAYAMAZ"
Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu ifade eden Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.
EŞİNDEN TEPKİ GELDİ!
Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi Merve Büyük de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"ERKEĞİM DİYE GEZERSİNİZ"
Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.