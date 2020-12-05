Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip güçlü rakibini devirip sükse yapmak, Başakşehir ise kazanarak zirve yarışına dahil olmak istiyor.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.