Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı CANLI

maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 16:14
Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı CANLI

'in 11. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip güçlü rakibini devirip sükse yapmak, Başakşehir ise kazanarak zirve yarışına dahil olmak istiyor.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut.

Başakşehir: , Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen,

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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