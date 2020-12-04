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'da pozitif vaka! 3 yardımcı antrenör corona virüsüne yakalandı

Son dakika haberine göre ekiplerinden 'da 3 yardımcı antrenörün Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 10:34
Yeni Malatyaspor'da pozitif vaka! 3 yardımcı antrenör corona virüsüne yakalandı

takımlarından 'da 3 yardımcı antrenörün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik heyetimizden 3 yardımcı antrenörümüzün testi pozitif sonuçlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan yardımcı antrenörlerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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