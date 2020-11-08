Hamza Hamzaoğlu'ndan Denizlispor maçı yorumu! "Hak ettiğimiz bir galibiyet"

Süper Lig'in 8. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor maçının kendileri için önemli bir müsabaka olduğunu dile getirerek, "Geçen hafta kaybettik, önümüzdeki hafta bay olacağız, sonra milli maç arası var. Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Bundan dolayı bugünkü galibiyet ve puanlar bizim için çok önemliydi. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Denizlispor karşısında iyi mücadele ettiklerini de ifade eden başarılı teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet oyun belki çok çok iyi değildi, ama zaman zaman güzel şeyler ortaya koyduk. Fakat bugün kazanmak için ortaya konulan mücadele benim için çok daha değerliydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor'u da tebrik ediyorum, iyi bir takım kurmuşlar, iyi oynadılar. Ama biz iyi konsantre olarak onlara fırsat vermedik. Söyleyecek fazla da bir şey yok, kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.