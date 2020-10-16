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seriye bağlamak istiyor!

takımlarından , ligin 4. haftasında 1-0 kazandığı maçı sonrası ilerleyen haftalarda da kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 11:15
Yeni Malatyaspor seriye bağlamak istiyor!

'in 4. haftasında Fraport TAV 'u 1-0 mağlup ederek geçen sezonun son 3 karşılaşmasının da dahil olduğu 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran , bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sezona deplasmanda 'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda 'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor, 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

ÇELİKEL: ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü , AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için verimli geçtiğini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle milli maç arasına girmenin kendilerine ayrıca moral olduğunu anlatan Çelikel, "Antalyaspor maçında çok iyi mücadele ederek haklı bir galibiyet aldık. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirdik. Bu süreçte yeni transferlerimizin takıma uyumu daha da arttı. Uyum sürecini milli maç arasında atlattık" diye konuştu.

Hakkı Çelikel, lige kötü başlangıç yapsalar da iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

Bu hafta deplasmanda ile karşılaşacağız. Konyaspor iyi bir takım ama biz de iyiyiz. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Hedefimiz 3 puan. Altı haftalık aradan sonra ilk galibiyetimizi geçen hafta Antalyaspor maçında almıştık. İyi bir takım kurduk. Eksiklerimiz vardı, onları da tamamladık. Şu an iyi durumdayız. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Rakibimiz hangi takım olursa olsun, her maça 3 puan için çıkıyoruz. Hangi takımı yenersek yenelim sürpriz olacağını düşünmüyorum. Konyaspor maçını kazanarak çıkışımızı sürdüreceğiz. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.



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