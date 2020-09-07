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07 Eylül 2020, Pazartesi
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’ya tanıdık stoper

Malatya’ya tanıdık stoper

şov yapan Yeni , stopere de tanıdık bir ismi getiriyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce ve G.Antep'te forma giymiş, Anderlecht'te oynayan 30 yaşındaki Boşnak stoper 'i kadrosuna katmak istiyor.

şov yapan Yeni , stopere de tanıdık bir ismi getiriyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce ve G.Antep'te forma giymiş, Anderlecht'te oynayan 30 yaşındaki Boşnak stoper 'i kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Yunan ekibi AEK'de kiralık oynayan, 38 kez milli olan Vranjes, 26 maçta 10 sarı kart gördü.
  1. 7.9.2020
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