Yeni Malatyaspor Christian Cueva'yı kadrosuna kattı

Sarı-siyahlı kulüp transferi 'WhatsApp grubuna Yeni eklenen kişi' kurgusuyla paylaşırken, taraftar transferin açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.



Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Peru milli takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır. #AilemizeHoşgeldin" ifadelerine yer verildi.