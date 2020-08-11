Yeni Malatyaspor Christian Cueva'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan flaş transfer... Sarı-siyahlı kulüp Peru milli takımının orta saha oyuncusu Christian Cueva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-siyahlı kulüp transferi 'WhatsApp grubuna Yeni eklenen kişi' kurgusuyla paylaşırken, taraftar transferin açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Peru milli takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır. #AilemizeHoşgeldin" ifadelerine yer verildi.
- 11.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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