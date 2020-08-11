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11 Ağustos 2020, Salı
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'yı kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor Christian Cueva'yı kadrosuna kattı

ekibi 'dan flaş ... Sarı-siyahlı kulüp Peru milli takımının orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüp transferi 'WhatsApp grubuna Yeni eklenen kişi' kurgusuyla paylaşırken, taraftar transferin açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Peru milli takımı orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına varmıştır. #AilemizeHoşgeldin" ifadelerine yer verildi.

  1. 11.08.2020
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