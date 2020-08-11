Mehmet Sepil'den harcama limiti açıklaması!
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına canlı bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. TFF ile Süper Lig kulüpleri arasında harcama limitleriyle ilgili Riva'da gerçekleştirilen toplantının detaylarını aktaran Sepil, "Ortak mutabakat sağlanırsa TFF itirazları değerlendirecek" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.