Malatyaspor 3 puan aşkına

Göztepe yenerek nefes alan Yeni Malatyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de devirmenin planlarını yapıyor. İkinci Başkan Selim Pilten, "Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız. Fenerbahçe'nin durumu aldatıcı olabilir. Ama deplasmanda kazanmak istiyoruz" diye konuştu.