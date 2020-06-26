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26 Haziran 2020, Cuma
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Malatyaspor 3 puan aşkına

Malatyaspor 3 puan aşkına

yenerek nefes alan , 'de 'yi de devirmenin planlarını yapıyor. İkinci Başkan , "Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız. Fenerbahçe'nin durumu aldatıcı olabilir. Ama deplasmanda kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

yenerek nefes alan , 'de 'yi de devirmenin planlarını yapıyor. İkinci Başkan , "Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız. Fenerbahçe'nin durumu aldatıcı olabilir. Ama deplasmanda kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 26.6.2020
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