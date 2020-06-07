Malatya’da umut dolu sözler - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya’da umut dolu sözler

’da umut dolu sözler

Malatya’da umut dolu sözler

, camiaya umut saçtı.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, camiaya umut saçtı: Kötü bir dönem geçirdik. Şimdi toparlanma zamanı. Kaliteli bir takıma sahibiz. İnşallah bu kötü günler sona erecek.

  1. 7.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya’da umut dolu sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA