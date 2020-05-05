Hikmet Karaman'dan idman tepkisi! "Hocalar kovulur"
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, corona virüsü tedbirleri kapsamında takımların grup halinde yaptığı antrenmanların göstermelik olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, 'Futbola Dönüş Protokolü' kriterlerini eleştirip, "O antrenmanları izleyen başkanların hepsi hocasını kovar" dedi.
Liglere verilen corona virüsü arası sonrası takımlar yavaş yavaş saha çalışmalarına başlarken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman bu durumu eleştirdi.
Grup antrenmanlarının takıma ve futbolculara fayda sağlamadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"3-4 KİŞİLİK ANTRENMANLAR GÖSTERMELİK!"
Burada futbolu sadece Süper Lig olarak düşünmemeliyiz. Bu kararları aşağıdaki takımlar uygulayamaz. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı erken dönülmesi 2. dalgayı tetikler diyor. Biz antrenmana çıktığımızda normal antrenman yaptırmalıyız. 3-4 kişilik antrenmanlar göstermelik. Burada aslolan tek şey hayattır. Bunları risk etmeden futbola nasıl döneriz? Mesele budur. Ankaragücü'nde Fati'nin sonucu pozitif çıktı. Diğer oyuncular hangi psikolojiyle antrenman yapacak? Biz verilen kararlara saygılıyız ancak alınan bu kararlarda teknik adamlar ve sporcuların önemli bir rolü var.
"SADECE SÜPER LİG'İ OYNATMAK AYRIMCILIK OLUR"
Bu hazırlık maç oynamaya yetecek mi? Biz kararlara uyuyoruz. Şu anda uçaklar uçmuyor. Böyle bir durumda oyuncularla sağlıklı bir antrenman yapmak mümkün değil. Futbolun dili bir. Sadece Süper Lig'i oynatmak ayrımcılık olur. Maç oynanmasın demiyorum. Söyledikleri şartlar içinde bir teknik direktör antrenman yaptırırsa bu antrenmanı izleyen başkanların hepsi hocasını kovar. Böyle bir antrenman modeliyle müsabakaya hazırlanabilir misiniz?
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 20:10
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