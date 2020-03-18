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18 Mart 2020, Çarşamba
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Bifouma temiz çıktı

Bifouma temiz çıktı

Y.Malatya’da ailevi nedenlerden dolayı ’ya gidenve koronavirüs şüphesi nedeniyle maçında oynamayan Bifouma, temiz çıktı.

Y.Malatya'da ailevi nedenlerden dolayı 'ya gidenve koronavirüs şüphesi nedeniyle maçında oynamayan Bifouma, temiz çıktı. Kongolu futbolcu,test sonucunu sosyalmedyadan duyurdu.
  1. 18.3.2020
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