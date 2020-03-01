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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş dönemi resmen sona erdi!

'da dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

'in 24'üncü haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0'lık skorla mağlup olan 'da dönemi resmen sona erdi. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Yukatel Denizlispor'a deplasmanda mağlup olan BtcTurk 'da dönemi sona erdi.

Sarı-siyahlı kulüp, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını resmi Twitter hesabından da açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 23:42
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