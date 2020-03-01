Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi
Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi resmen sona erdi. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.
Yukatel Denizlispor'a deplasmanda mağlup olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi.
Sarı-siyahlı kulüp, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI
Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını resmi Twitter hesabından da açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. pic.twitter.com/6SJ4YecJCM— BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 1, 2020
- 01.03.2020
- Güncelleme: 01.03.2020 23:42
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Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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