Yukatel Denizlispor'a deplasmanda mağlup olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi.

Sarı-siyahlı kulüp, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını resmi Twitter hesabından da açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.