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28 Şubat 2020, Cuma
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kötü gidişata son vermek istiyor

Yeni Malatyaspor kötü gidişata son vermek istiyor

'da , takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta 'a seyircileri önünde kötü bir yenilgi aldıklarını belirten Çelikel, "İnşallah Denizlispor müsabakası bizim yükseliş maçımız olacak" dedi.

, kötü gidişata nokta koymak istediklerini belirterek, "Maalesef son haftalarda bize yakışmayan sonuçlarla taraftarımızı üzüyoruz. Ligdeki pozisyonumuzu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçı bu anlamda çok önemli" dedi.

Çelikel, " maçına iyi başlamamıza ve rakibin sayısal eksikliğine rağmen maalesef son dakika golüyle yenildik. Son haftalarda bize yakışmayan sonuçlarla taraftarımızı üzüyoruz. Ligdeki pozisyonumuzu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. maçı bu anlamda çok önemli" dedi.

Denizlispor deplasmanının zor bir deplasman olduğunu da belirten Çelikel, "Onlarda 8 haftalık kötü süreci düzeltmek istiyorlar. Biz de 7 haftalık galibiyet özlemimize burada son vermek istiyoruz. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah Denizlispor müsabakası bizim yükseliş maçımız olacak" diye konuştu.

  1. 28.02.2020
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