Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk , 'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Fraport maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, Fraport müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.


  1. 21.02.2020
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