Malatya 2 eksikle çıktı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da iki oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemedi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da iki oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemedi. Cezalı olan Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Moryke Fofana maçın kadrosunda yer almadı. G.Saray da ise Jimmy ve Saracchi kadroda yoktu.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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