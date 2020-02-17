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17 Şubat 2020, Pazartesi
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2 eksikle çıktı

Malatya 2 eksikle çıktı

 'da iki oyuncu karşısında forma giyemedi.

'da iki oyuncu karşısında forma giyemedi. Cezalı olan ile sakatlığı bulunan Moryke Fofana maçın kadrosunda yer almadı. G.Saray da ise Jimmy ve Saracchi kadroda yoktu.

  1. 17.2.2020
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