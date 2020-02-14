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14 Şubat 2020, Cuma
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taktik çalıştı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor taktik çalıştı!

, 'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Son 2 maçta forma giyemeyen takımdan ayrı bireysel antrenör gözetiminde çalıştı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Stadı'ndaki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi. Son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen , takımdan ayrı bireysel antrenör gözetiminde çalıştı.

  1. 14.02.2020
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